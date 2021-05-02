В КНДР назвали серьезной провокацией распространение листовок южнокорейской НПО

Действия неправительственной организации (НПО), объединяющей проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, которая отправила в КНДР новую партию листовок с критикой ее руководства, представляют собой серьезную провокацию, требующую ответа. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье агентством ЦТАК заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«Южнокорейские власти не остановили опрометчивый шаг «перебежчиков с Севера». Невозможно скрыть недовольство такими грязными поступками. Мы рассматриваем подобные действия как серьезную провокацию в отношении нашего государства и рассмотрим ответные действия. Какими бы они ни были, ответственность за них будет целиком лежать на властях Южной Кореи», — отмечается в комментарии.

Активисты НПО в период с 25 по 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот.