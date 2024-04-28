Европа должна продолжать поддерживать Украину оружием.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс. Мы должны продолжать поддерживать Украину, пока Украина сопротивляется», — сказал он.

Боррель отметил, что знает, что «люди спрашивают, как долго еще придется тратить деньги» в Украину. «Но мы пообещали поддерживать Украину», — добавил он, подчеркнув, что ЕС намерен помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Отметим, что Боррель сделал аналогичное заявление и на саммите ЕС 21 марта этого года.