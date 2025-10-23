Венгрия не будет отправлять своих граждан погибать в украинском конфликте по приказу из Брюсселя, Будапешт выступает за мирное урегулирование. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Настал день Будапештского марша мира. Сегодня мы передаем сообщение всему миру: Венгрия говорит нет войне! Мы не будем умирать за Украину. Мы не отправим наших детей на бойню по приказу Брюсселя», — написал Орбан в Х.

В Будапеште в четверг в очередной раз пройдет акция «Марш мира» в поддержку политики правительства Венгрии, направленной на урегулирование конфликта на Украине и против оказания военной помощи Киеву.