Причиной спада европейской экономики стали ошибочные действия руководства Евросоюза. Об этом в статье для Financial Times заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики», — подчеркнул он.

Среди наиболее явных ошибок руководства Евросоюза венгерский премьер назвал подход к «зеленому переходу», излишнее бюрократическое обременение европейских сельхозпроизводителей, провал в налоговой сфере, следствием которого стал отток инвестиций.

Он добавил, что Венгрия готовится к «активному» председательству в Евросоюзе, поставив главной целью для Будапешта сделать ЕС вновь конкурентоспособным.