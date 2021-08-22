Газотранспортный проект «Северный поток – 2» является опасным, заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 августа на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы рассматриваем этот проект исключительно сквозь призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием Кремля. Кроме этого, в соответствии с соглашением об ассоциации мы инициировали консультации с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время», – сказал президент.