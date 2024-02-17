Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности, что немедленное вступление Украины в НАТО опасно для всех. Его слова приводит ТАСС.

«В этот момент это было бы опасно для всех, потому что вы воюете с Россией», — сказал он в присутствии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Также на конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, пока продолжается конфликт с Россией.