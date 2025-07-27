Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности, отметив, что обсуждение членства страны в НАТО могло бы быть «весьма плодотворным».

Об этом она сказала в интервью газете Welt am Sonntag.

«Ясно одно: один лишь нейтралитет нас не защитит», — сказала она. По ее словам, ситуация с безопасностью становится все более неопределенная, а Россия становится агрессивнее. «Австрию защищают инвестиции в оборону, а также в партнерские отношения. Я принципиально открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности и обороны», — утверждала Майнль-Райзингер.

При этом она указала, что хотя «в настоящее время ни в парламенте, ни среди населения нет большинства в пользу членства в НАТО, тем не менее такая дискуссия может быть весьма плодотворной». «Я не то чтобы хотела с триумфом вступить в НАТО. Но мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно», — подчеркнула глава МИД, добавив, что мир изменился.

«Однако я хотела бы прямо заявить: в лице ЕС у нас уже есть партнер, который защитит нас в чрезвычайной ситуации. В то же время мы вносим значительный вклад в европейскую безопасность», — утверждала министр. По ее словам, австрийские военные участвуют в многочисленных миротворческих миссиях ЕС. «В этом отношении нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году», — резюмировала Майнль-Райзингер.