Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске главу МИД Бахрейна Абдель Латифа бен Рашида аз-Заяни и обсудил с ним ход подготовки к 33-му саммиту Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится в середине мая в Манаме. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы арабской республики, размещенном в Telegram-канале.

«Президент Асад в ходе состоявшейся беседы приветствовал усилия, предпринимаемые Королевством Бахрейн для того, чтобы запланированная встреча в верхах ЛАГ увенчалась успехом, — отмечается в тексте. — Сирийский лидер призвал к укреплению арабской солидарности на фоне происходящих тревожных событий, что необходимо для достижения стабильности в регионе».

По словам Асада, «решения предстоящего саммита ЛАГ в Манаме должны послужить общим интересам и объединить усилия в противодействии вызовам, с которыми сталкиваются арабские государства».