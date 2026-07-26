Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что стремится помочь ливанцам найти решение, которое принесет мир и стабильность в их страну.

«У Сирии нет планов военного вмешательства в Ливане, — указал политик в интервью телеканалу Al Jazeera. — Мы работаем в координации с ливанским правительством над комплексным подходом к выходу кризису».

По словам аш-Шараа, необходимо найти решение, которое позволит ливанцам достигнуть «берега безопасности», потому что «хаос в Ливане непосредственно отразится на Сирии».