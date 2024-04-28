Часть депутатов правящей Консервативной партии Великобритании может попытаться сместить Риши Сунака с поста премьер-министра после выборов в муниципальные, местные и региональные органы власти 2 мая. Как сообщает газета Financial Times, планировать необходимые для этого шаги помогают предшественники нынешнего главы правительства — Борис Джонсон и Лиз Трасс.

«Как показали проводившееся опросы и исследования в фокус-группах, ничто из того, что делает Риши, не имеет значения. Дело не в политике, а в человеке. Людям он просто не нравится», — заявил изданию парламентарий, планирующий заявить об утрате доверия к премьеру. «В текущей ситуации, если бы Сунак нашел способ исцелять больных раком, избиратели бы только разозлились на него за то, что он не сделал этого раньше», — добавил он.

Противники Сунака, преимущественно принадлежащие к правому крылу Консервативной партии, рассчитывают, что позиции премьера существенно пошатнутся после муниципальных выборов. Согласно прогнозам, на них кандидатов-тори ждет череда болезненных поражений и потеря кресел в местных советах. В преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в стране до конца года, это лишний раз подтвердит рекордно низкую популярность партии, находящейся у власти с 2010 года.

Как указывается в статье, часть консервативных политиков считает, что Сунак, оставаясь лидером консерваторов, приведет их лишь к сокрушительному поражению на выборах в Палату общин. Смена премьера представляется им способом сохранить за тори больше депутатских мандатов, даже если они все равно проиграют лейбористам. При этом, как отмечает FT, на британском политическом горизонте не просматривается никого, кого можно было бы назвать реальной альтернативой Сунаку в роли главы партии и правительства.