Сотрудник полиции, работавший в охране британского премьер-министра Риши Сунака, отстранен от работы и позже арестован из-за утверждений о том, что он делал ставки на дату досрочных выборов, выяснили журналисты Би-би-си.

Выборы ожидались осенью, но 22 мая Сунак неожиданно даже для большинства парламентариев от его собственной Консервативной партии объявил, что вместо этого они пройдут 4 июля.

Би-би-си стало известно, что 14 июня Комиссия по азартным играм обратилась в лондонскую полицию с просьбой расследовать ставку, сделанную одним из ее сотрудников.

Комиссии показалось подозрительным, что человек, сделавший ставку на то, что выборы пройдут в июле, работал в ближайшем окружении премьер-министра.

Представитель Скотленд Ярда заявил, что дело было передано в Управление по профессиональным стандартам.

«После этого офицер был арестован в понедельник, 17 июня, по подозрению в неправомерном поведении при исполнении служебных обязанностей. Его взяли под стражу и отпустили под залог до проведения дальнейшего расследования», — было сказано в официальном заявлении.

Параллельное расследование ведут Независимое бюро по поведению полиции и та же Комиссия по азартным играм, сообщили в Столичной полиции.