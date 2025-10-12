Нобелевский комитет расследует вероятный шпионаж со стороны неизвестных, которые, узнав заранее имя лауреата Нобелевской премии мира, могли заработать на ставках, сообщил глава Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен изданию Aftenposten в субботу, 11 октября.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Еще накануне объявления об этом решении, ее не было в списках фаворитов или даже претендентов на премию.

Однако в ночь перед объявлением решения комитета на букмекерском сайте Polymarket резко выросли ставки на нее. Как пишет Aftenposten, всего за два часа до анонса на платформе, позволяющей делать ставки на исход реальных событий, вероятность победы Мачадо увеличилась с 3,75% до 72,8%. Одновременно на нее было сделано сразу несколько крупных ставок, одна из которых составила 67 тысяч долларов.

По словам Харпвикена, с учетом таких подозрительных ставок, наиболее вероятным выглядит сценарий «цифровой утечки». Глава института не стал раскрывать подробности расследования и не назвал число людей, которые заранее знали имя лауреата премии. По данным норвежских СМИ, знать о победителе заранее должны были только пять человек.

Мария Корина Мачадо — одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победы Мадуро на выборах. Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, заменившим Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.

В 2025 году на Нобелевскую премию мира было номинировано 338 кандидатов, из них — 244 физлица и 94 организации. В 2024 году были зарегистрированы 286 кандидатов, из них — 197 физлиц и 89 организаций. Наибольшее число кандидатов было зарегистрировано в 2016 году — 376. (DW)