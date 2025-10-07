Секретарь Нобелевского комитета Томас Перлман сообщил, что 7 октября ему наконец-то удалось поговорить с Фредом Рамсделлом, который вместе с Мэри Бранков и Шимоном Сакагучи стал лауреатом премии в области физиологии и медицины.

6 октября, когда была объявлена награда, у ученого из США не было доступа к Интернету. Рамсделл и его жена путешествовали в дикой природе в штате Вайоминг. Они возвращались в отель, но остановились починить что-то, супруга включила мобильный телефон и увидела сообщения, пишет dw.com.

«Они все еще были в дикой природе, а там полно медведей гризли, поэтому Рамсделл испугался, когда жена закричала», — рассказал Перлман. Ученый подумал, что жена заметила медведя. — К счастью, это была Нобелевская премия. Он был очень счастлив и воодушевлен, он совершенно не ожидал этой награды».

Ранее коллега Рамсделла рассказал AFP, что Нобелевский комитет не смог связаться с ним, так как 64-летний лауреат «живет свою лучшую жизнь», путешествуя вдали от цивилизации и соблюдая «цифровой детокс».

В Стокгольме не сразу смогли связаться и с Мэри Бранков: увидев звонок с незнакомого номера, она решила, что это спам и не ответила. О присуждении премии она узнала от фотографа AP, когда тот приехал к ней домой. «Когда я сказал Мэри, что она получила Нобелевскую премию, она ответила: «Не говори глупостей», — рассказал муж Бранков.