Действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохраняют свои посты градоначальников по итогам прошедших 31 марта в Турции выборов в местные органы власти. Об этом сообщает близкий к оппозиции телеканал Sözcü.

Имамоглу набирает 58,7%, Курум — 37,7% голосов избирателей. Такие данные приводит телеканал агентства ANKA после подсчета 17% протоколов с избирательных участков.

По сведениям агентства Anadolu после подсчета 3,7% протоколов, Имамоглу получает 49,1% голосов, Курум — 42,8%.