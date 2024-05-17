Шесть человек, среди которых кандидат в мэры муниципалитета Ла-Конкордия, стали жертвами стрельбы в мексиканском штате Чьяпас.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура штата на своей странице в Facebook.

«Генеральная прокуратура штата Чьяпас инициировала расследование для определения ответственных за акты насилия, в результате которых шесть человек погибли в муниципалитете Ла-Конкордия», — говорится в заявлении ведомства.

«По данным предварительного расследования, столкновение произошло между вооруженными гражданскими лицами во время мероприятия избирательной кампании, на котором присутствовала кандидат на пост главы муниципалитета Ла-Конкордия от Народной партии Чьяпаса Лусеро Лопес Маса», — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что сотрудники полиции подтвердили смерть шести человек (трех женщин, в том числе одной несовершеннолетней, и трех мужчин) из-за огнестрельных ранений.