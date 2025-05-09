Власти Мексики подали в суд на корпорацию Google за переименование Мексиканского залива в Американский в картографическом сервисе Google Maps. Об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум.

«Иск уже подан, <…> и он все еще находится на рассмотрении», — сообщила президент Мексики в ходе ежедневной пресс-конференции.

«Все, чего мы хотим, — это чтобы указ правительства США [о переименовании Мексиканского залива в Американский] был выполнен. В указе правительства Соединенных Штатов относительно Американского залива упоминается только та часть, которая соответствует континентальному шельфу США, а не весь залив, поскольку у правительства нет полномочий присваивать имя всему заливу», — объяснила Шейнбаум.

«Мы бы ничего не могли сказать об изменении названия штата, горы или озера. Они могут называть свою часть территории как угодно. Но часть, соответствующая Мексике, не может быть переименована», — добавила она.

Президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации в конце января издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В качестве аргументов хозяин Белого дома привел тот факт, что это «самый большой залив в мире», который «сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки». В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается «в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» США. В ООН на этот счет заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.

После этого корпорация Google переименовала Мексиканский залив в Американский. В картографическом сервисе Google Maps в США уже отображается новое название. При этом пользователи сервиса в Мексике по-прежнему видят старое название залива, а во всех остальных странах, за исключением США, отображается и старое, и новое название одновременно. (ТАСС)