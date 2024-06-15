Российские налоговики подали в суд на блогера Гусейна Гасанова. В Арбитражном суде уже зарегистрировано соответствующее исковое заявление.

Напомним, в феврале 2023 года «Лига безопасного интернета» сообщила, что ряд блогеров, среди которых был и Гасанов, занимается незаконной рекламой онлайн-казино и букмекерских контор, пишет агентство ТАСС.

В апреле того же года Роскомнадзор внес ссылки на аккаунты Гасанова в реестр запрещенной информации.

Помимо этого, в 2021 году блогер был лишен водительских прав на полтора года, так как отказался проходить тест на алкоголь.