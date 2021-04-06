Взрыв вблизи турецкой базы в Сирии, погибли военнослужащие

Взрыв произошел возле военной базы Турции в сирийской провинции Эль-Хасаке, погибли или пострадали более десяти турецких военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на месте происшествия.

«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», – рассказал источник.

Власти Турции на данный момент не прокомментировали инцидент.

23 марта ракетному обстрелу подверглась американская база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Средства массовой информации сообщали о наличии пострадавших среди военнослужащих США, однако международная коалицая, возглавляемая Соединенными Штатами, опровергла данные о пострадавших.