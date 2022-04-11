Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не собирается поддерживать Украину военным путем, передает «Рустави 2». По его словам, государство не будет становиться «вторым фронтом» в условиях продолжения российской спецоперации на украинской территории.

«Никакого второго фронта в Грузии не будет, мы этого не допустим и продолжим защиту наших граждан и государства <…> Происходящее в Украине — беда и трагедия. Поэтому мы должны поддерживать мир и стабильность», — добавил Гарибашвили.