Один из крупнейших банков Турции Deniz Bank практически перестал открывать счета для российских граждан.

Об этом сообщает РБК, со ссылкой на свои источники. Отмечается, что раньше счет открывался автоматически, только при наличии загранпаспорта. Однако с начала этого года после ужесточения условий, нужно было предоставлять ВНЖ (вид на жительство) и прописку в Турции.

По словам источника, даже несмотря на наличие вышеуказанных документов, банк все равно отказывает открывать счет гражданам РФ. Исключения делаются только для клиентов с депозитом от $100 тыс. и выше.