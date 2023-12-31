Помните предшествовавший полномасштабному вторжению в Украину ультиматум заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова североатлантическому альянсу НАТО «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года»? Последствием этого заявления, недостаточно серьезно воспринятого тогда Западом, для Украины, да и для всего мира, стала развязанная российской властью самая кровопролитная после Второй мировой война в центре Европы.

Сегодня же из того же ведомства прозвенел второй такой звоночек, но теперь в двери Южного Кавказа – другой заместитель министра иностранных дел РФ, Михаил Галузин, выступил с недвусмысленным заявлением. Оказывается, США рассматривают открытие «второго фронта» против России на Южном Кавказе. По его словам, в Вашингтоне «давно не скрывают», что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта».

Учитывая уже всем хорошо известное обстоятельство, что российские власти обычно вкладывают в уста и замыслы своих противников свои же злонамеренные планы, да и деяния свои перекладывают на них же, не стоит в очередной раз оставлять незамеченным сие заявление высокопоставленного чиновника МИД. В самом заявлении Галузина, умещенном, как и в ультиматуме Рябкова, в несколько слов, просматривается сразу несколько разночтений.

Во-первых, разве «первый фронт» в Украине открыли США? Или может сама Украина пошла войной на себя на своей же земле?

Во-вторых, разве «первый фронт» направлен против России, а не наоборот?

В-третьих, а что, Южный Кавказ уже снова принадлежит российской (советской) империи, чтобы, не дай бог, развязанную кем-либо здесь войну считать открытием «второго фронта» против России?

Вопросы риторические, потому как уста российских чиновников, как и самого их лидера, говорить правду не приучены, а потому и незамеченными оставлять их заявления не стоит. Поскольку отпускать Южный Кавказ в свободное плавание после более чем 200-летнего владения нынешняя российская власть не намерена. Все ее действия по восстановлению «СССР-2» и планов на Европу, звенья одной цепи. Легким путь республик Южного Кавказа в противоположном от России направлении быть не обещает. Российская власть всеми силами пытается удержать Армению в СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, не собирается выводить свои миротворческие силы из Азербайджана, хотя необходимость в их присутствии из-за завершения армяно-азербайджанского конфликта отпала, и так просто не сдаст свои позиции в Грузии Евросоюзу.

Вполне органично в планы России по приХватизации Южного Кавказа вписалась «мягкая» операция по получению в свою собственность государственной дачи «Пицунда» в Абхазии. Таким образом 27 декабря 2023 года можно считать началом позорной сдачи суверенитета Республики Абхазия России. Спустя 15 лет после признания независимости Абхазии Россия приступила к «мягкому» захвату этой грузинской территории, отторгнутой от нее в результате нападения на Грузию в 2008 году.

Несмотря на серьезное сопротивление общественности Абхазии, пророссийские парламентарии госдачу в Пицунде все же подарили России и, что примечательно, сделали они это втихую, на «экстренном заседании», в 6 часов утра. 343 гектара, из которых 180 гектаров – это акватория моря, 155 гектаров – территория Пицунда-Мюссерского заповедника и восемь гектаров – жилые кварталы самого города Пицунда, теперь фактически принадлежат российской Федеральной службе охраны.

МИД Грузии может сколько угодно выражать протесты, общественность собирать подписи, президент Грузии Саломе Зурабишвили решительно осуждать и делать громкие заявления о нарушении суверенитета и территориальной целостности Грузии, факт «ползучей аннексии» грузинских территорий при молчаливом согласии правящей партии «Грузинская мечта» Россией налицо.

Свое «грязное дело» Россия сработала чисто. Пока все спали местная политическая элита по прямой указке Кремля, припугнувшей ее «остановкой инвестпрограммы, связанной со строительством аэропорта, железной дороги», и не только (?!), внесла три поправки в Конституцию и тем самым посчитала дело сделанным.

Эти «мирные» инициативы с отторжением госдачи в Пицунде, с воцарением в Грузии человека Кремля Бидзины Иванишвили, с настойчивыми попытками устранения пытающегося уйти из-под влияния Москвы Никола Пашиняна, с неожиданным подписанием трехстороннего соглашения по прекращению огня в Карабахе, когда азербайджанская армия была в шаге от величайшей победы, и введением в течение суток своего воинского контингента, могут создать ложные представления о том, что уступками с Москвой можно договориться. Но война против Украины показала, что России верить нельзя, «дашь палец — по локоть откусит». Может! Да и вряд ли получит отпор, «договорится», за ценой не постоит.

Поэтому Южному Кавказу, да и миру, надо держать ухо востро. Ведь Россия, что следует из заявления замглавы ее МИД, говорит одно, а держит в уме другое, ее цели не ограничиваются ни Украиной, ни Южным Кавказом. Она объявила «священную войну» западной цивилизации и ни за что не позволит ее проникновению на свой «задний двор»…