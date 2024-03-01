Решение о создании в ходе Второй мировой войны второго фронта — Антигитлеровской коалиции было принято представителями СССР, США и Англии в связи с тяжёлым развитием событий на советско-германском фронте, на котором Советы в одиночестве бились с вермахтом и армиями европейских союзников Германии, совместным коммюнике 12 июня 1942 года, к концу первого года войны против СССР и третьего – Европы. И только 6 июня 1944 года, на подходе к завершению третьего года войны, произошла высадка англо-американских экспедиционных сил в Северо-Западной Франции.

Главная цель второго фронта была сформулирована в речи английского премьер-министра У. Черчилля уже 22 июня 1941, в день вероломного вторжения германского вермахта в пределы СССР и начала Великой Отечественной войны: уничтожить Гитлера и нацистский режим, потому, что он является опасностью и для Англии, и для Америки.

И вот сейчас, опять же на третьем году полномасштабной захватнической войны в центре европейского континента, президент Франции Эмманюэль Макрон заявляет, что французские наземные войска могут быть задействованы в Украине. «Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить наземные войска в Украину, но в динамическом развитии ничего исключать нельзя», — заявил Макрон после завершения созванной им экстренной конференции по оказанию помощи Украине в Париже 26 февраля с участием лидеров 20 государств.

Будет сделано все возможное, «чтобы Россия не выиграла эту войну», приводит слова французского президента агентство dpa. Ранее в тот же день Макрон призвал предоставить Украине больше оружия и ресурсов. Выступая перед началом конференции, президент Франции заявил, что сегодня безопасность всех «находится под угрозой». Как подчеркнул Макрон, поведение России сейчас ужесточается как на политическом уровне, так и в ходе ее агрессивной войны против Украины, поэтому всем, кто поддерживает Украину, «нужно сделать коллективный рывок». При этом он отметил, что не хочет «вступать в войну с русским народом».

Ранее в тот же день известный своей пророссийской позицией премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в Братиславе перед тем, как отправиться в Париж на созванную Макроном конференцию, заявил, что отдельные западные страны рассматривают возможность отправки своих солдат «на территорию Украины на основе двусторонних соглашений». По его словам, речь идет о «нескольких странах — членах НАТО и ЕС», при этом Фицо не уточнил, что это за страны, сославшись на «конфиденциальную информацию», передает AFP. «Я не могу сказать, с какой целью и что они должны там делать», – добавил он и заверил, что Словакия своих солдат в Украину не будет отправлять.

Стоит напомнить, что тезис об «отправке западных войск в Украину» ранее не раз озвучивал и идеологический товарищ Фицо в Европе – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В марте 2023 года он утверждал, что западные страны могут отправить войска в Украину.

Между тем, и НАТО, и отдельно Соединенные Штаты пока активно подчеркивают, что стремятся всячески избежать эскалации и даже не рассматривают вариант с отправкой своих военных в Украину. И больше всех об этом говорит немецкий канцлер Шольц, страна которого занимает второе место после США по военной поддержке Украины. Хотя начинала Германия, как помним, с поставок касок.

Премьер Франции Габриэль Атталь поддержал президента, допустив отправку войск в Украину. Он заявил, что Париж не может «смириться с перспективой того, что в какой-то момент Москва может победить», отметив, что «нельзя ничего исключать в войне, которая идёт у дверей Европейского Союза».

Как говорится, «лиха беда начало». «Если другие захотят присоединиться и помочь – это замечательно, но это лишь дополнительный бонус», – отметил Макрон, подчеркнув, что «на карту поставлено будущее Европы».

Да, лучше поздно, чем никогда. Остановить эту кровопролитную войну, угрожающую превратиться в очередную мировую, может только вмешательство войск коалиции. Это как в медицине – профилактика болезни обходится дешевле, чем ее лечение. А ведь будь ООН функциональной и ответственной организацией, она могла бы предотвратить эту бойню с гибелью сотен тысяч людей и планомерным уничтожением целой страны и нации вводом своих миротворческих сил в Украину в самом начале войны. И даже сейчас войска ООН могут быть направлены хотя бы в Западную Украину, в Молдову, против которой может быть открыт еще один фронт, к границам Евросоюза в Прибалтике и Польше. Но, к сожалению, эта организация все еще страдает инфантилизмом, профнепригодна и своих задач по обеспечению безопасности своих членов выполнять не способна.

Поэтому и выступают с инициативами самые разные страны. Решением созванной по инициативе Макрона конференции создана коалиция, призванная обеспечить Украину ракетами средней и большой дальности, а также в краткосрочной перспективе — другими боеприпасами как из европейских запасов, так и из третьих стран, кроме того, согласованы инициативы по киберзащите, совместному производству оружия, а также защите стран, которым напрямую угрожает российское наступление в Украине, в первую очередь Молдовы.

Европейские политики и эксперты были удивлены и озадачены смелостью Макрона, весь первый год войны наезжающего в Москву и упрашивающего Путина отказаться от своих намерений по оккупации Украины. Задаваясь вопросом – какая вдруг муха его укусила. А не вдруг, и не одна. И это отнюдь не позднее зажигание после Бучи, Мариуполя, или Каховской ГЭС. Это Такер Карлсон совершил революцию в умах и сердцах, сам того не ожидая, раскрыв истинные мотивы агрессивной политики российского лидера, уходящие в глубокие дебри истории, и показав всему миру, что «король-то голый». Мало того, он даже сам на днях прокомментировал в интервью другому американскому журналисту Лексу Фридману попытки Путина оправдать вторжение в Украину необходимостью провести «денацификацию» — «Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что такое денацификация» – сказал он. Карлсон признал, что ему очень не понравилась вся та часть разговора с президентом РФ, в которой тот пытался очернить Украину.

Дальше – больше: после демонстративного убийства Алексея Навального в тюрьме и всей эпопеи с его бездыханным телом на Россию и на лично ее лидера ополчились все мировые лидеры – Джо Байден назвал его «сумасшедшим», в ЕС посоветовали «номеру 2 для каких-то целей» Дмитрию Медведеву, ранее прямым текстом заявившему, что россияне готовятся воевать «вечно», а их главная цель – физическое уничтожение Украины, ее людей и украинства любой ценой, «полечить психику». Не без внимания партнеров Украины остались и заявление российского постпреда при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности о намерениях захватить всю Украину и признание гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого по геноциду и принудительной депортации украинцев.

Ну и сыграла существенную роль задержка, благодаря усилиям Дональда Трампа, рвущегося в Белый дом, частью республиканцев во главе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном принятия решения по финансированию военной помощи Украине.

Все это повлияло на переход Европы к новой политике по отношению к агрессии РФ. В Кремле, естественно, опешили от дерзости нового Наполеона и вспомнили строки М.Ю.Лермонтова — «Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Сначала Путин ответил через Пескова – «Если Запад отправит солдат в зону боевых действий, России придется говорить о неизбежности войны, а не о ее вероятности», ну а потом и сам Владимир Путин пригрозил «трагическими последствиями» и ядерным оружием странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных. Вообразив, что Украина не суверенная страна, имеющая право приглашать армию любой страны и на защиту. И подзабыв, как его собственная армия оказалась в далекой Сирии по приглашению Асада, причем без оглядки на других региональных акторов.