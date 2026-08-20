Предстоящая 21 августа в Баку международная конференция «Несправедливость бельгийского колониализма и 101 год борьбы за компенсацию» может стать событием, значение которого выходит далеко за пределы Южного Кавказа. Организованная Бакинской инициативной группой, она соберёт в столице Азербайджана официальных лиц Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, представителей Марокко и ЮАР, международных экспертов и представителей структур ООН. В центре внимания окажется вопрос, который европейские бывшие метрополии десятилетиями предпочитали отодвигать на периферию международной повестки: может ли государство, так и не давшее полноценного ответа за преступления собственного колониального прошлого, продолжать выступать моральным арбитром современного мира?

Именно этот вопрос придаёт предстоящему форуму особую политическую остроту. Речь идёт уже не о символических жестах и ритуальных словах сожаления, которыми Брюссель годами пытается ограничить разговор о своём колониальном наследии. Участники конференции намерены поставить перед Бельгией конкретные вопросы об официальных извинениях, компенсации ущерба, доступе к колониальным архивам, возвращении незаконно вывезенных культурных ценностей и человеческих останков. Иными словами, историческая память всё более настойчиво превращается в политическое и правовое требование, а прошлое, которое бывшие метрополии рассчитывали оставить в учебниках, вновь становится частью актуальной международной повестки.

Для Бельгии этот разговор особенно неудобен. Её колониальное наследие в Африке остаётся одной из самых мрачных страниц европейской истории. Политика эксплуатации населения Конго сопровождалась массовым насилием, принудительным трудом, репрессиями и бесчеловечными наказаниями. Символами той эпохи стали отрубленные руки, связанные с системой принудительного сбора каучука, а также расистские практики, превращавшие жителей колоний в объект унижения и демонстративного превосходства. Позднее трагедия Конго получила новое продолжение в период борьбы страны за независимость, когда убийство Патриса Лумумбы стало одним из наиболее известных символов вмешательства внешних сил в судьбу африканских государств.

Однако проблема заключается не только в тяжести совершённых преступлений, но и в том, что спустя десятилетия Бельгия так и не осуществила полноценного политического и юридического переосмысления своего прошлого. Формулы «глубокого сожаления» и отдельные символические жесты не способны заменить признание ответственности. Особенно в условиях, когда остаются открытыми вопросы реституции культурных ценностей, доступа к архивам, возвращения человеческих останков и компенсации ущерба потомкам жертв колониального насилия. Международные нормы, закрепляющие право жертв на возмещение ущерба и восстановление нарушенных прав, предполагают гораздо более содержательный подход, чем дипломатическая риторика. Поэтому требования африканских народов — это не попытка «переписать историю», как иногда пытаются представить в Европе, а стремление довести исторический разговор до его логического завершения.

И именно здесь прошлое напрямую соприкасается с настоящим. Нежелание честно разобраться с собственным колониальным наследием неизбежно отражается и на современной внешней политике. Государство, которое избегает полноценной ответственности за преступления прошлого, оказывается в крайне уязвимом положении, когда пытается читать другим странам лекции о правах человека, международном праве и исторической справедливости. Колониальное мышление не исчезает автоматически вместе с ликвидацией колоний. Оно может сохраняться в системе политических оценок, в избирательном подходе к конфликтам, в стремлении делить государства на тех, кого можно поучать, и тех, кому якобы позволено определять правила.

Именно через эту призму в Баку воспринимается и современная политика Брюсселя на Южном Кавказе. В апреле 2026 года Палата представителей Бельгии приняла резолюцию, содержавшую призывы, связанные с вопросом возвращения армян в Карабах. В Азербайджане этот документ был расценён как вмешательство во внутренние дела страны и попытка поставить под сомнение её суверенные права. Реакция Баку была принципиальной: бельгийской стороне был выражен решительный протест, а Милли Меджлис категорически отверг положения документа, которые в Азербайджане сочли односторонними и антиазербайджанскими.

Однако и этот эпизод не возник на пустом месте. Напряжённость в отношениях Баку и Брюсселя проявлялась и ранее. В августе 2023 года тогдашний министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб посетила регион, начав поездку с Армении. Её заявления по ситуации вокруг Лачинской дороги были восприняты Азербайджаном как односторонние и не учитывающие позицию Баку. Ответ последовал незамедлительно: президент Ильхам Алиев отказался принимать бельгийского министра, тем самым дав чёткий политический сигнал о том, что Азербайджан не намерен соглашаться с попытками внешнего давления и одностороннего посредничества.

Для Баку особенно принципиально и другое обстоятельство. Многие европейские государства на протяжении долгих лет не демонстрировали сопоставимой активности в вопросе последствий многолетней армянской оккупации азербайджанских территорий. Судьба сотен тысяч вынужденных переселенцев, разрушение городов и сёл, масштабное минирование освобождённых территорий, уничтожение культурного и религиозного наследия Азербайджана далеко не всегда становились предметом столь же громких парламентских инициатив и политических заявлений. Именно эта избирательность и порождает закономерный вопрос: почему государства, претендующие на роль защитников международного права, столь по-разному реагируют на гуманитарные трагедии и нарушения суверенитета?

Ответ на этот вопрос всё чаще ищут в самой системе международных отношений, где бывшие колониальные державы продолжают претендовать на исключительное право определять, что считать демократией, справедливостью и соблюдением международного права. На этом фоне Баку постепенно превращается в одну из наиболее заметных площадок для тех государств и народов, которые требуют пересмотра подобного порядка. Ещё в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения страна последовательно продвигала вопросы суверенитета, равноправия государств и преодоления последствий колониализма. Сегодня эта линия получает новое развитие через деятельность Бакинской инициативной группы.

Предстоящая конференция становится логичным продолжением этого курса. Азербайджан предоставляет площадку странам и народам, которые десятилетиями оставались объектами чужой политики и теперь всё громче требуют права говорить от собственного имени. В Баку историческая память превращается в политическое требование, а дискуссия о колониализме перестаёт быть исключительно академическим спором. Она приобретает конкретное содержание: ответственность, компенсация, реституция, доступ к архивам и восстановление исторической справедливости.

Поэтому главный вопрос, который сегодня ставится перед Брюсселем, звучит уже не так: готова ли Бельгия выразить очередное сожаление? Он звучит значительно жёстче: готова ли она признать, что за историческими преступлениями должна следовать конкретная ответственность? Невозможно бесконечно призывать другие государства к соблюдению международного права, избегая собственной исторической ответственности. Невозможно требовать уважения прав человека и одновременно десятилетиями откладывать решение вопросов, связанных с последствиями колониального насилия. Невозможно выступать в роли морального арбитра, когда вопросы компенсации, реституции и доступа к исторической правде остаются открытыми.

Именно в этом заключается политическое значение Баку как площадки Глобального Юга. Здесь формируется пространство, в котором страны и народы, десятилетиями вынужденные слушать чужие оценки собственной истории, сами начинают предъявлять требования бывшим метрополиям. Это важный перелом в международной дискуссии. Глобальный Юг больше не намерен оставаться пассивным слушателем. Он требует права самостоятельно оценивать историю, определять собственные приоритеты и добиваться справедливости не на условиях бывших колониальных центров, а на основе равноправия и уважения суверенитета.

Для Бельгии этот процесс особенно болезненен, поскольку вопрос колониального прошлого теперь неизбежно будет рассматриваться и в контексте её современной внешней политики. Каждая попытка Брюсселя выступить в роли наставника, вмешиваться в чувствительные вопросы суверенитета других государств или применять двойные стандарты будет всё чаще вызывать встречный вопрос: а выполнила ли сама Бельгия собственные обязательства перед народами, судьбы которых были искалечены колониальной системой?

Именно поэтому конференция 21 августа — это не просто очередной международный форум о прошлом. Это политический сигнал настоящему. Она ставит бывшие колониальные державы перед выбором: либо переходить от формальных слов к реальной ответственности, либо окончательно утрачивать моральное право поучать другие государства. Для Азербайджана это также вопрос принципа. Страна, которая сама сталкивалась с двойными стандартами международной политики, сегодня предоставляет площадку народам, требующим справедливости и уважения собственного исторического достоинства.

Время колониального высокомерия заканчивается. И чем дольше Бельгия будет прятаться за формулами «сожаления», закрытыми архивами и бюрократическими процедурами, тем громче будет звучать требование о правде, реституции и ответственности. Баку ясно даёт понять: исторические преступления не имеют срока политической давности. Эпоха, когда Глобальный Юг должен был молчать и соглашаться с чужими оценками собственной истории, уходит в прошлое. Счёт предъявлен — и теперь бывшим метрополиям придётся отвечать.

Заур Нурмамедов