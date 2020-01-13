Вальверде уволен из «Барселоны», завтра он попрощается с игроками и персоналом

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уволен со своего поста, утверждает ESPN. Сообщается, что он уже собрал свои вещи, а завтра попрощается с игроками и персоналом.

Сегодня 55-летний специалист встретился с президентом клуба Жосепом Марией Бартомеу.

Вальверде тренировал сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.

«Барселона» рассчитывала заменить Вальверде на Чави, но бывший игрок сборной Испании предпочел сосредоточиться на работе в катарском «Аль-Садде». Он готов возглавить каталонцев летом. (sport-express.ru)

| 2020-01-13T21:56:26+00:00 13 января 2020, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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