Служба безопасности Украины предъявила подозрения в препятствовании деятельности ВСУ бывшему гендиректору авиакомпании «Антонов», его бывшему заместителю и бывшему начальнику по авиабезопасности. Речь идёт о Сергее Бычкове, Михаиле Харченко и Александре Нетёсове соответственно, сообщают украинские СМИ.

В их квартирах и на рабочих местах провели обыски. Бычкова и Нетёсова арестовали на два месяца, Харченко объявили в розыск.

По данным украинского следствия, накануне российского вторжения подозреваемые не допустили ВСУ на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Установлено, что в начале 2022 года чиновники прямо запретили возводить в аэропорту оборонительные сооружения и распорядились заблокировать военным доступ на территорию аэропорта.

По сообщению Офиса Генерального прокурора Украины, действия подозреваемых привели к тому, что на территории аэропорта погиб один человек, ещё двое пострадали. Также был уничтожен крупнейший транспортный самолёт в мире «Мрия», повреждены другие самолёты и автотранспортные средства. Кроме того, над аэропортом был утрачен контроль, а близлежащие населённые пункты были временно оккупированы.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Бычкова уволили в марте 2022 года. Уже тогда руководителей «Антонова» обвиняли в том, что они могли спасти «Мрию», если бы перегнали её в другое место. «Антонов» обвинения отвергал. (svoboda.org)