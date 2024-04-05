Правоохранители ищут участника войны в Украине Артема Букотина, подозреваемого в жестоком убийстве двух фермеров в Ростовской области, сообщает 7×7.

Тела сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда и Юрия Москового нашли в реке Сал через два дня после их исчезновения. Сотрудники полиции нашли автомобиль Ликольда, в багажнике был его труп, вскоре в реке было найдено тело второго мужчины.

По данным издания «Блокнот Волгодонск», фермеров пытали ножом, а у одного из них были отрезаны уши. Родственники рассказали, что мужчины не выпивали и ни с кем не конфликтовали.

«Артем Букотин — бывший участник СВО. Вместе с ним разыскивают еще некого высокого светловолосого парня с короткой стрижкой, который имеет татуировку на правой руке. Одет неизвестный был в майку темного цвета, может представляться Алексеем», — отмечает издание со ссылкой на ориентировку.

Фигурантов разыскивает полиция. Портал 161.RU уточняет, что Букотин был неоднократно судим, а второй подозреваемый привлекался к ответственности за угон автомобиля и поножовщину.

Как отмечала «Сирена», российские военные, вернувшиеся с войны в Украине, совершили не менее 83 преступлений. Большинство преступлений совершили бывшие заключенные, которые были помилованы для участия войне в составе ЧВК «Вагнер». Не менее 37 бывших зэков снова совершили убийства после возвращения с войны.

В конце января прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что участники вторжения в Украину — это те люди, которым можно будет «передать Россию». По его мнению, в перспективе именно они займут высокие руководящие должности в управлении государством.

«Вот именно из этих людей мы и должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают — ну такие тоже нужны чудики, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — говорил президент. (moscowtimes.ru)