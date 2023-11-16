Еврокомиссия подготовила 12-й пакет санкций против России и разослала предложения странам – членам ЕС. Новые меры включают эмбарго на российские алмазы, ужесточение требований по соблюдению ранее введенных санкций, ограничения на экспорт и импорт ряда товаров на сумму около 5 млрд евро, а также расширение санкционного списка примерно на 120 физических и юридических лиц, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Физических лиц будет 47 и среди них – родственники самых высокопоставленных российских руководителей, нынешнего и бывшего президентов, сообщает The Guardian. Это Анна Цивилева, которую Владимир Путин в апреле назначил руководителем государственного фонда «Защитники Отечества», помогающего участникам войны в Украине и их семьям.

Цивилева – жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и, как выяснило «Агентство», двоюродная племянница Путина, семье которой президент передал крупный угольный бизнес.

Также в новый санкционный список, по информации The Guardian, попал Илья Медведев – за организацию дезинформационной и пропагандистской кампании в Украине. Его имя и дата рождения совпадают с данными единственного сына заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Илья Медведев, согласно заявлению «Единой России», координировал создание портала «Я в России», который Министерство цифрового развития России разработало для жителей оккупированных территорий Украины.

В новый пакет также вошли санкции против экспорта российских алмазов, который в прошлом году принес России около $4 млрд. Эти санкции разрабатывались с прошлого года; летом Бельгия, крупнейший мировой ювелирный центр, сняла свои возражения и предложила ограничительные меры. Согласно им, все алмазы больше определенного размера (он, видимо, будет установлен в диапазоне от 0,5 до 1 карата) получат уникальную маркировку, указывающую на их происхождение; данные будут записываться в блокчейн. Таким образом, по словам дипломатов из стран «большой семерки», будет маркироваться «от 80% до 90% алмазов в мире», что позволит как оптовым, так и розничным торговцам моментально отделять легальные алмазы от нелегальных.

Чтобы оценить, как будет работать запрет, представители «семерки» сейчас находятся в Антверпене, через который проходит около 90% мировых алмазов, пишет The Guardian.

Согласно тексту предложений, с которым ознакомилась WSJ, Еврокомиссия также намерена предпринять меры, ограничивающие продажи танкеров России, и ужесточить требования к перевозчикам российской нефти в части раскрытия информации, включая транспортные и прочие расходы. Эти шаги направлены на то, чтобы заставить покупателей российской нефти придерживаться установленного западными странами потолка в $60 за баррель. (moscowtimes.ru)