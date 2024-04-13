Родственники сотрудников посольства Германии в спешке уезжают из Ирана. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild в своем Telegram-канале.

Согласно информации издания, члены семей работников посольства Германии покидают иранскую столицу — Тегеран — в связи с угрозой нападения Ирана на Израиль. Точное число граждан ФРГ, которые должны уехать из Ирана, пока не раскрывается.

Помимо того, посольства Германии в Тегеране и Тель-Авиве принимают дополнительные меры безопасности из-за возможного удара Ирана на этих выходных.