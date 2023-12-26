26 декабря посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает МИД, посол была проинформирована о том, что правительство Азербайджана выразило серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях», и не соответствующей их дипломатическим статусам, и объявило двух сотрудников посольства Франции «персонами-нон-грата».

Было потребовано, чтобы эти лица в течение 48 часов покинули пределы Азербайджана. Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции.