Чад объявил четырех суданских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть территорию страны в течение 72 часов. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что правительство Чада объявило четырех суданских дипломатов персонами нон грата и предписало им покинуть территорию страны в течение 72 часов.

Агентство подчеркивает, что заявление было сделано после высказывания суданских официальных лиц, обвинивших Чад во вмешательстве в конфликт в Судане.

До этого стало известно, что Судан принял решение выслать из страны нескольких сотрудников посольства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).