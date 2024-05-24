Министерство иностранных дел Румынии объявило дипломата посольства России в Бухаресте персоной нон грата. Его заподозрили в «деятельности, противоречащей нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях». Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода со ссылкой на ведомство.

Российский дипломат будет выслан из страны. В связи с этим российское Министерство иностранных дел пообещало принять ответные меры.

Ранее румынские правоохранительные органы сообщили о задержании местного жителя подозреваемого в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с начала 2022 года он следил за военными объектами Румынии и НАТО, которые находятся на границе с Украиной. Собранную информацию задержанный передавал российским дипломатам.

В апреле 2024 года Высший совет национальной обороны Румынии заявил, что в страну попали российские шпионы под видом украинских беженцев. Они занимались дезинформацией, пытались получить информацию о помощи Украине, военных учениях и дислоцированных в стране войсках.