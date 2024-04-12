Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ указали, что 12 апреля в МИД России была вызвана посол Словении в РФ Дарья Бавдаж-Курет, «которой выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении».

«С учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника посольства Словении в Москве», — информировали в российском дипведомстве.