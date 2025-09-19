Министерство иностранных дел Беларуси объявило персоной нон грата чешского дипломата Томаша Крыла.

Как передает БЕЛТА, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Недавно власти Польши и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в МИД Беларуси был вызван и.о. главы дипмиссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси. Хотели бы дополнительно акцентировать внимание, что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября Чехия обвинила белорусского дипломата в шпионаже в пользу спецслужб и объявила его персоной нон грата.