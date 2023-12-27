Два сотрудника посольства Азербайджана в Париже объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг в отношении французских дипломатов со стороны Баку.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции в Twitter.

«Франция принимает к сведению решение Азербайджана объявить персонами нон грата двух сотрудников из числа дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. Она категорически отрицает утверждения, за счет которых Азербайджан обосновал свое решение. В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате успешной операции спецслужб Азербайджана раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции. Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон 26 декабря была вызвана в Министерство иностранных дел. Дипломату сообщили, что два сотрудника посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях».