В Турции начато расследование в отношении нидерландского политика

Генпрокуратура Анкары инициировала расследование в отношении нидерландского парламентария Герта Вилдерса по факту его поста в Twitter, содержащего изображение президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом во вторник сообщил телеканал Haberturk.

Изображение представляет собой коллаж. Половина лица Эрдогана в привычном виде запечатлена на фоне турецкого флага, другая половина — с бородой, в хиджабе и на фоне флага террористической группировки «Исламское государство». В качестве подписи к картинке Вилдерс использовал слово «террорист».

Генпрокуратура считает, что публикация «содержит оскорбления в виде фотографии и текста в отношении президента Эрдогана».

Вилдерс является депутатом парламента Нидерландов с 1998 года, с 2006 года руководит Партией свободы. Он известен жесткой антиисламской риторикой, инициативами по запрету Корана в стране. (ТАСС)