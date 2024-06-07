В системе обмена сообщениями Telegram появилась внутренняя валюта для оплаты цифровых услуг и товаров в мини-приложениях.

Как передает #, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

«Сегодня знаменательный день, мы запускаем Telegram Stars — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — заявил Дуров.

По его словам, с помощью Telegram Stars можно приобрести электронные книги, курсы, различные предметы в играх в приложениях на Android и iOS и многое другое. Кроме того, валюта конвертируется в Toncoin через платформу Fragment.

Также новую валюту можно будет использовать для покупки рекламы приложений в Telegram на льготных условиях.