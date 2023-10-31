В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для iOS появилась возможность создавать групповые звонки с участием до 31 пользователя.

Об этом сообщает издание WABetaInfo.

Новая версия WhatsApp имеет номер 23.21.72. Приложение доступно для скачивания из App Store только для участников бета-тестирования.

WABetaInfo пишет, что в мессенджере и раньше существовали групповые звонки на 32 аккаунта. Однако в прежнем исполнении функция позволяла инициатору созвона самостоятельно добавлять только 15 контактов.

«Новая функция WhatsApp значительно улучшает групповые вызовы, позволяя пользователям быстро объединяться с большим количеством собеседников всего парой нажатий, а также избавляя их от необходимости добавлять их в вызов позже», — пишет WABetaInfo.

Незадолго до этого аналогичная опция появилась и в бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.23.19.16.

WABetaInfo ожидает, что в ближайшее время обновленные групповые звонки появятся и в релизной версии мессенджера IT-корпорации Meta.