Разработчики WhatsApp частично внедрили в одну из бета-версий мессенджера поддержку сообщений из сторонних сервисов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Энтузиасты обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.2 меню под названием Third-party chats (рус. — сторонние чаты). В этом разделе предусмотрены две кнопки: «Отключить» и «Выбранные приложения». Какие из приложений поддерживаются, пока не ясно.

Таким образом, WhatsApp не станет самостоятельно подключать чаты из сторонних мессенджеров, а предоставит пользователю выбор. Вероятнее всего, можно будет связать свой профиль в WhatsApp с Telegram, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и другими мессенджерами и соцсетями.

При этом входящие сообщения не будут отображаться в едином списке чатов WhatsApp — вместо этого будет предусмотрено меню «Сторонние чаты», где отдельным списком будут показаны все связанные с WhatsApp сервисы

Нововведение вводят в связи с требованием в ЕС, согласно которому крупные компании должны добавить в свои сервисы совместимость с другими. Когда функция поддержки сообщений из других мессенджеров появится в WhatsApp, пока не сообщается.