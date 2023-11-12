В WhatsApp заработала функция блокировки скрытых чатов паролем. Пока нововведение доступно тестировщикам мессенджера, сообщает портал WABetaInfo.

Функция блокировки чатов с помощью пароля была обнаружена в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.24.20. В настройках этой версии появился соответствующий раздел, в котором пользователи могут скрывать чаты и устанавливать для этих переписок защитный пароль.

Причем используемый пароль может отличаться от того, который используется для разблокировки смартфона. Кроме того, для доступа к скрытым чатам можно пользоваться разблокировкой по лицу или сканером отпечатка пальцев.

Как пишет WABetaInfo, с помощью новой функции пользователи смогут повысить степень защиты своих данных. В частности, если злоумышленник знает пароль смартфона, он не сможет получить доступ к скрытой переписке, если для ее защиты используется другой пароль.

Отмечается, что скрытые на одном устройстве чаты будут доступны на других связанных гаджетах.

Нововведение пока доступно только пользователям бета-версии WhatsApp для Android, скачать которую можно в Google Play. Сроки распространения функции на стабильные сборки мессенджера не раскрываются.(gazeta.ru)