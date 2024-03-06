Разработчики WhatsApp хотят упростить создание стикеров для мессенджера. В одной из версий WhatsApp была обнаружена функция создания стикера из фото прямо в чате, сообщает портал WABetaInfo.

Согласно источнику, в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.5 был обнаружен редактор стикеров, который позволяет при открытии любого изображения конвертировать его в стикер. Для этого достаточно открыть фотографию, нажать кнопку «Опции», которая выглядит как три вертикальные точки, после чего во всплывающем меню выбрать раздел «Создать стикер». Пользователю будет предложено сразу сохранить стикер или отредактировать его, после чего можно отправлять его в любом чате.

Такой подход сильно упростит и ускорит создание стикеров, считают эксперты WABetaInfo.

В прошлом эта функция была доступна тестировщикам WhatsApp на iOS. Теперь ею могут воспользоваться некоторые бета-тестеры на Android. Дата релиза полноценной версии мессенджера на всех платформах с работающим редактором стикеров не сообщается.