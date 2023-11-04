Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер защиту аккаунта по электронной почте. Новая функция уже доступна в бета-версиях приложения на Android и iOS, сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи актуальных бета-версий WhatsApp теперь могут связать свои учетные записи с адресом электронной почты. Нововведение позволит использовать почту для входа в свою учетную запись с нового устройства. При попытке входа на электронную почту будет отправлено письмо с кодом подтверждения. При этом возможность выполнить активацию с помощью SMS сохранится.

Чтобы связать аккаунт и почту, необходимо открыть в настройках раздел «Учетная запись» и найти пункт «Адрес электронной почты». Нововведение не является обязательным, но пользователям, у которых оно появится, рекомендуется включить его для дополнительной защиты профиля.

Адрес электронной почты будет виден только пользователю и не сможет использоваться в качестве идентификатора учетной записи WhatsApp или полной замены номера.

Сроки распространения нововведения среди всех пользователей WhatsApp не раскрываются.