Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с планируемым возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией.

Ограничения на полеты, которые действовали с 2019 года, накануне распорядился снять президент РФ Владимир Путин. Одновременно он подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии, который был установлен 23 года тому назад.

«Вместо восстановления прямого авиасообщения или изменения визового режима грузинский народ, вероятно, предпочел бы, чтобы Путин вывел российскую армию с 20 процентов оккупированной Россией территории Грузии», — отреагировал на решение Кремля Госдеп США.

Представитель Госдепа дал письменный комментарии «Голосу Америки». Он предупредил, что сейчас «не время сближаться с Россией».

«Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство.

Если прямые рейсы между Россией и Грузией будут восстановлены, мы обеспокоены тем, что компании в аэропортах Грузии могут столкнуться с риском санкций за эксплуатацию самолетов, подлежащих экспортно-импортному контролю.

Все западное общество дистанцировалось от этого жестокого режима — сейчас не время активизировать взаимодействие с Россией». (newsgeorgia.ge)