Шестнадцатого сентября в связи с окончанием пляжного сезона прошла очередная акция по очистке прибрежных территорий.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Общественном объединении IDEA.

Мероприятие организовано Общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, ОАО «Чистый город», полномочным представителем центра PADI в Азербайджане Baku scuba, факультетом экологии и почвоведения Бакинского государственного университета и азербайджанским представительством ООН в Азербайджане. Цель акции, проведенной на пляже в поселке Шувелян, – способствовать соблюдению чистоты на морских берегах, предотвратить накопление бытового мусора на прибрежных территориях и привлечь молодежь к охране морской среды. В этом году впервые вместе с прибрежной зоной Каспийского моря при участии водолазов была очищена от мусора и ее подводная часть.

В ходе акции, прошедшей под девизом «Пусть берега будут чистыми», участники мероприятия, которые были обеспечены необходимым санитарным инвентарем, передали собранный мусор на завод по сортировке твердых бытовых отходов в поселке Балаханы.

Общественное объединение IDEA совместно с местными и международными партнерами регулярно проводит акции по очистке берегов Каспия и Куры с целью сохранения, повышения и защиты водных биоресурсов Азербайджана и всего региона. Кроме того, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой с участием сотен волонтеров очищаются прибрежные территории, ранее находившиеся в заброшенном состоянии, которые затем передаются в общественное пользование.

Общественное объединение IDEA еще раз призывает всех объединить усилия ради обеспечения устойчивого будущего ресурсов Каспийского моря, защиты богатых биоразнообразием берегов от загрязнения и сохранения их пригодными для использования.