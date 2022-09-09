В городе Шуша 9 сентября при совместной организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и Управления государственного заповедника города Шуша прошло первое мероприятие, ознаменовавшее возрождение литературного собрания «Маджлиси-унс», которое занимало особое место в азербайджанской литературе XIX века.

Как сообщили Report в министерстве, в мероприятии, которое в рамках «Года Шуши» было приурочено к 190-летию выдающейся поэтессы Хуршидбану Натаван, приняли участие министр культуры Анар Керимов, председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, деятели науки и литературы Азербайджана и других тюркоязычных стран, иные гости.

Участники ознакомились с выставкой, посвященной 190-летию Хуршидбану Натаван.