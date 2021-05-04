В посольстве Ирана изучает видео незаконной перевозки «помощи» в Карабах

Посольство Ирана в Азербайджане связалось с Тегераном по поводу видеоматериалов, демонстрирующих перевозку «помощи» Карабаху через Армению.

Как сообщил АПА глава пресс-службы посольства Сеид Али Мусави, после того, как видео распространилось в социальной сети, посольство начало принимать меры для расследования и уточнения: «Мы говорили с Тегераном с целью изучения опубликованных видео и информации. Обратились потому, что после распространения этих видео и информации в Азербайджане возникла обеспокоенность, вопрос должен быть соответствующим образом расследован, дан официальный ответ. Вероятно, в ближайшие дни нам будет дан ответ из Тегерана, и мы доведем вопрос до внимания азербайджанской общественности».

Отметим, в социальных сетях появились видеозаписи, на которых грузовые автомобили из Ирана через территорию Армении везут «помощь» в Карабах.

Кадры были опубликованы на Телеграм-канале Azad Iran. Сообщается, что «груз» транспортируется через Армению по Лачинскому коридору на территории Азербайджана, которые находятся под контролем российских миротворцев. Было отмечено, что из Ирана в Азербайджан незаконно вывозятся газ, бензин, стройматериалы, продукты питания и одежда. Также утверждается, что в этих машинах перевозилось большое количество наркотиков.