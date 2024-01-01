С 1 января в Азербайджане вступают в силу новые штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за организацию перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускного удостоверения должностные лица будут оштрафованы на 200 манатов, юридические лица – на 1000 манатов, сообщает Report.

Согласно документу, за организацию перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускного удостоверения или нарушение правил перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом будет налагаться штраф в размере 40 манатов.

За организацию грузовых или нерегулярных перевозок пассажиров без пропускного удостоверения или нарушение правил указанных перевозок будет налагаться штраф в размере 50 манатов.

За организацию перевозчиком грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок без пропускного удостоверения должностные лица будут оштрафованы на 300 манатов, юридические лица – на 1200 манатов.

Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом без договора о регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных пассажирских перевозках (организация пассажирских перевозок) влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере 300 манатов, на юридических лиц – 1 200 манатов.

За выполнение перевозок пассажиров и грузов внутри страны транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками предусмотрен штраф в размере 400 манатов.