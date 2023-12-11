Иран сокращает время перевозки грузов из РФ в Персидский залив с 49 до 20 дней.

«Время транспортировки товаров из РФ по Каспийскому морю в порт Бандар-Аббас на берегу Персидского залива сократится с 49 до 20 дней», — заявил министр дорог и городского развития Ирана Базарпаш.

Он отметил, что в 2023 г. грузоперевозки через территорию Ирана увеличились примерно на 33%, что является показателем «превращения страны в коридор и переход для перевозки грузов между соседними странами». (иранское информагентство Tasnim)