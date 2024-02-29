Многие из нас давно уже объездили почти весь земной шар. Но тяга к новым местам и локациям никогда не отпускает истинных любителей путешествий. Что делать, если в вашем паспорте уже по много раз стоят одни и те же штампы о въезде-выезде?

Отправиться туда, где вы еще точно не были!

Читайте специальную подборку # о том, куда искушенным бакинцам можно купить тур, чтобы порадовать себя и удивить друзей:

Космический тур

Итак, Космос. А точнее — оригинальное предложение от организаторов туров на космодром Байканур, рассчитанный на 5 незабываемых дней.

За это время туристам будет предложено стать свидетелями исторических событий, узнать любопытные факты об истории покорения космоса, посетить легендарные стартовые площадки и мемориальные комплексы.

Обладатели «космической путевки» смогут своими глазами увидеть вывоз и установку ракеты на стартовый стол и наблюдать официальный доклад экипажа всего за три часа до старта.

Туристов Байканура также ждут экскурсии в Международную космическую школу, Музей истории космодрома Байконур, прогулка по исторической аллее космонавтов и торжественные проводы экипажа.

Стандартная программа на пилотируемые пуски рассчитана на 5 дней и 4 ночи.

Желающим пережить незабываемые моменты придется раскошелиться за данный тур от 1600 до 6500 манатов с человека, в зависимости от количества звезд выбранного отеля. До ближайшего тура и запуска ракеты осталось чуть больше 90 дней. Регистрация и покупка тура здесь: https://baikonurtour.ru

Королевство снега и льда

Еще один необычный тур приведет вас в королевство снега и льда — на северный полюс к настоящим белым медведям! Круиз выполняется на крупнейшем в мире атомном ледоколе «50 лет победы».

Тур стартует летом из Мурманска, и ближайшие свободные места имеются на 14 — 26 июля. Круиз повторится в августе, а затем придется ждать уже 2025 год. Цена за стандартный пакет начинается от 48 000 манатов.

Во время арктического круиза путешественников ждет познавательная программа о флоре, фауне и климате Арктики, возможность отведать специальное меню, заглянуть в машинное отделение атомного ледокола, поводить хоровод вокруг точки полюса и искупаться в водах Северного Ледовитого океана. А главное – насладиться Северным полюсом и самым большим ледоколом в мире, способным преодолеть ледовые толщи, полюбоваться неповторимыми видами с борта вертолета.

В стоимость круизов включен трансфер с аэропорта в отель в Мурманске в первый день программы, ночь с завтраком в гостинице Мурманска, трансферы отель — судно в день начала круиза, путешествие на борту атомного ледокола «50 лет Победы» согласно программе круиза, 11 ночей на ледоколе, питание, фотосессии, спецодежда напрокат, страховка, лекции и экскурсии.

За отдельную стоимость можно совершить полет на воздушном шаре над Северным полюсом.

Тур на высочайшую вершину мира

В это трудно поверить, но сегодня любой желающий может отправиться на высочайшую вершину мира — на Эверест. Правда, при условии соблюдения всех правил и технических обязательств.

Восхождение на вершину требует тщательной подготовки, двух-трех месяцев жизни в экспедиционных условиях и преодоления проблем, связанных с пребыванием в так называемой «зоне смерти», на высоте выше 8000 метров. Однако в современных условиях можно констатировать, что при правильной организации и достаточной степени удачи подняться на Эверест может каждый физически здоровый человек.

VIP Восхождение на Эверест (8848 м) с человеком-легендой — Александром Абрамовым со стартом в Непале, в городе Катманду представляет собой классический маршрут на высочайшую вершину мира по пути Хилари и Тенцинга.

Обладателей тура ждут все прелести экспедиционного маршрута: треккинг по долине Кхумбу с носильщиками, тревожное прохождение ледопада Кхумбу, многодневное ожидание погоды среди сотен восходителей из разных стран, шерпов и лучших альпинистов мира, работающих на маршруте гидами.

Тур рассчитан на 48 дней в составе группы из 5-10 человек. Стоимость такой роскоши — 80 300 долларов с предоплатой в размере 9 000 $.

В стоимость тура входит персональный высотный носильщик (шерпа) (восходитель на Эверест), услуги врача в базовом лагере, кислородная маска + регулятор, кислородные баллоны, перелеты на вертолете, весь трансфер, экскурсии, отель в Катманду, питание и все прочее, что может понадобиться в пути. Организатор тура — компания «7 Вершин».

Тур по Персидскому заливу

Ну, а если космос и лед — это определенно не ваши маршруты, то наш последний обзор — это совершенно другая история.

В Дубае стартует 8-мидневный тур по Персидскому заливу. Последний рейс в этом году — совсем скоро — 4 марта, и обойдется эта поездка в 649 евро за человека. Это — цена за базовый пакет.

Маршрут следования на морском лайнере Costa Toscana включает в себя остановки в Абу — Даби, Дохе, Маскате и возвращение в Дубай.

Costa Toscana заботится об окружающей среде и оснащен новыми двигателями, работающими на сжиженном природном газе, что делает путешествие более экологичным. Корабль поражает своими большими открытыми пространствами, где можно наслаждаться солнцем и морем, яркой мебелью, итальянской и международной кухней, дизайнерскими бутиками и множеством развлечений.