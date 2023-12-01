Британия усиливает военно-морское присутствие в Персидском заливе.

Эсминец Diamond направляется в Персидский залив для «обеспечения свободы судоходства и безопасной торговли в регионе», сообщает Минобороны Британии. «От совместных усилий (с США) по сдерживанию эскалации после конфликта в Израиле и Газе до незаконного захвата судна Galaxy Leader хуситами в Красном море — крайне важно, чтобы Британия усилила свое присутствие в регионе», — заявил британский министр обороны Шэппс.

Корабли ВМС Британии постоянно дислоцируются на Ближнем Востоке с 1980 г. и подчиняются Командованию морского компонента Британии (UKMCC), расположенному в Бахрейне (основной пункт базирования 5-го флота ВМС США расположен там же).

Через Персидский залив и Ормузский пролив проходит маршрут танкеров, перевозящих большую часть поступающего в Британию сжиженного природного газа. (АЗфронт)