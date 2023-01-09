Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику. Об этом управление написало в Twitter.

В сообщении ведомства говорится об обеспокоенности новостями о предстоящей казни арестованных во время протестов в Иране Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани.

«Иранские власти должны немедленно прекратить все казни», — говорится в сообщении УВКПЧ ООН в Twitter.